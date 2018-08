Salamitaktik ruft den Volkszorn hervor

Wir machen auf Idylle: eine frisch renovierte „Schmerzensmutter“ blickt wehmütig, den saftig-grünen Weinberg pittoresk im Rücken drapiert, auf das neu gestaltete Areal vor dem Kloster in Gerlachsheim. Ich sehe schon das Bild im Hochglanzprospekt des Main-Tauber-Kreis, wie es im Jahr 2020 auf der CMT in Stuttgart verteilt wird. Sätze wie: „Kommen Sie ins liebliche Taubertal und bestaunen Sie die Sehenswürdigkeiten der Region“, „das Madonnenland mit dem Fahrrad durchstreifen“ oder ähnliche animierende Floskeln wird man dort finden. Es ist ja die Wahrheit. Es ist hier schön und wir können stolz auf unsere Heimat sein. Aber was tun wir alle dafür, dass es so bleibt?

Lese ich die FN in den letzten Tagen zum Thema Umweltverschmutzungsanlage in Gerlachsheim, kann man auf den Gedanken kommen, dass FN nicht nur für ‚Fränkische Nachrichten’, sondern auch für ‚Fake News’ steht. Die Einlassungen der Firma Konrad Bau erinnern stark an die Statements eines Präsidenten auf dem nordamerikanischen Kontinent; und ich meine ausdrücklich nicht Herrn Trudeau.

Herr Köhler, sie behaupten, dass die Kommunikation unglücklich gelaufen sei. Betrachtet man den Sachverhalt kritischer, könnte jedoch auch der Eindruck erweckt werden, dass die Kommunikation nicht ganz unfreiwillig so schlecht gelaufen ist. Ob nun die vermeintliche Kommunikationspanne, willentlich oder unwillentlich herbeigeführt wurde, muss jeder für sich entscheiden und beurteilen. Letztlich hat die Salamitaktik ihr Ziel erreicht: Sie haben die Baugenehmigung.

Diese durchsichtige Salamitaktik und eine unerträgliche Arroganz sind es, die hier den Volkszorn hervorrufen. Es geht Ihnen ausschließlich um den Profit Ihrer haftungsbeschränkten Gesellschaften, koste es was es wolle. Und die hiesige Politik ist Ihnen auf den Leim gegangen oder paktiert. Glückwunsch!

Ein redlich handelnder Kaufmann würde sich zwar so wahrscheinlich nicht verhalten, aber für ethisches Handeln werden Sie ja nicht bezahlt. Vielleicht ist das heute auch zu viel verlangt. In Zeiten, in denen Autohersteller ungestraft Kunden hinters Licht führen dürfen, mutiert diese Einstellung scheinbar zum Handelsbrauch. Ein solches Geschäftsgebaren finde ich äußerst befremdlich. Einen guten Leumund haben Sie sich hier sicherlich nicht geschaffen.

Wie kann dann zudem ein ‚Umweltschutzamt’ einer solchen Anlage einen Freifahrtschein ausstellen? (Beim Hang zur kreativen Namensgebung in Tauberbischofsheim, könnte man den Schlachthof in TBB dann auch ab sofort in „Tierwohl-Station TBB“ umbenennen.) Nach welchen Kriterien wird hier geprüft? Steht hier etwa Gewinnstreben über der Gesundheit der Menschen, dem Schutz des Eigentums und dem Gemeinwohl im Allgemeinen?

Es sind so viele offensichtliche Mängel vorhanden, dass scheinbar der Geist der ‚Amigos’ über Gerlachsheim schweben muss, der das Landratsamt dazu beseelt haben könnte. Wer sind die ‚Wegbereiter’ für dieses Projekt? Sind das die guten Kontakte aus Service-Clubs, Politik und Wirtschaft die diesen ökologischen Wahnsinn ermöglichen?

Herr Landrat Frank, es mag wohl aus Ihrer Sicht richtig sein, dass Sie in ihrer Behörde kein Problem mit dem Facharbeitermangel sehen. Die Bevölkerung, die mit Ihrem Haus zu tun hat, wird dies jedoch so nicht uneingeschränkt unterschreiben. Warum werden Einsprüche besorgter Bürger wohl pauschal abgelehnt und zur weiteren Prüfung, im dann kostenpflichtigen Widerspruchsverfahren, an die nächsthöhere Ebene verwiesen? Alles sehr seltsam bürgernah … . Die völlig unzureichenden Erklärungsversuche der Entscheidungsträger (aktiver Umweltschutz durch weniger Mülltourismus, Arbeitsplätze, Investitionen, usw.) beleidigen die Intelligenz der Betroffenen. Diese konstruierten Ausflüchte sollen nur dazu dienen, den Fehler der Baugenehmigung zu rechtfertigen. Warum findet hier kein ebenso vehementes Agieren und Agitieren gegen dieses Umweltmonster statt, wie beim Kampf gegen die Windmühlen?

Es schwebt ein Geist über unserem beschaulichen, kleinen, verträumten Dörfchen, der Geist der ‚Amigos’. Und ich sehe im Gesicht der Statue, dass sie diese unheilvollen Geister wohl sogar kennt. Die schmerzensreiche Muttergottes hat in den letzten rund 270 Jahren schon so manchen Unrat der Geschichte an sich vorüberziehen sehen. Ob sie die vielen Lkw schadlos übersteht, wird sich zeigen.

Wenn nicht, auch kein Problem, wir haben ja bald einen Steinbrecher in Gerlachsheim. Der kann sich ja dem ganzen ‚barocken Schrott’ annehmen, der den vielen Lkw in Zukunft im Wege steht. Ich bin so stolz auf euch!

