Sanierungsgebiet ist nun Geschichte

Lauda-Königshofen.Der i_Park Tauberfranken besteht nun seit zehn Jahren. Im Gemeinderat gab der Betreiber jetzt einen Abschlussbericht, da die Stadträte die Satzung über die Festlegung des Sanierungsgebietes „Tauberfrankenkaserne“ aufhoben.

Seine Bilanz fällt euphorisch aus. Armin Kordmann, Geschäftsführer der i_Park Tauberfranken GmbH, beeindruckte am Montagabend im Gemeinderat mit imposanten Zahlen: Mittlerweile sind alle Bestandgebäude mit rund 20.000 m2 Geschossflächen renoviert und vermietet, über 30 Firmen haben sich auf dem ehemaligen Kasernenareal angesiedelt, gemeinsam stellen sie über 400 Arbeitsplätze. In den Rückbau bzw. die Sanierung flossen rund zehn Millionen Euro Investitionen, wovon drei Millionen Euro aus dem Städtebauförderprogramm kamen. Sein Resümee: „Das Konzept ist aufgegangen, wir sind aber nicht am Ende, sondern wir wachsen weiterhin.“ Kein Wunder, dass angesichts solcher Sätze sowohl Bürgermeister Maertens als auch die Stadträte voll des Lobes über diese Erfolgsgeschichte waren.

So bezeichnete der Bürgermeister es als „Fügung, dass der Kontakt 2006 zu den jetzigen Betreibern zustande kam. Dies war ein Glücksfall für die Stadt.“ Thomas Michelbach (CDU), selbst Geschäftsführer eines im i_Park ansässigen Unternehmens, bescheinigte dem Areal seit der Übergabe 2006 eine gute Entwicklung. „Wir fühlen uns dort sehr wohl“, so Michelbach. Wegen des mittlerweile geschlossenen Restaurants „Alexander“ wollte er wissen, ob es in Kürze einen Ersatz gebe, da ein solcher Gastronomiebetrieb sehr wichtig sowohl für die Mitarbeiter als auch für Geschäftspartner sei. Wie Armin Kordmann mitteilte, gebe es zwar Gespräche mit Interessenten, doch verliefen die nicht ganz einfach. „Der Knackpunkt wird aber nie die Pacht sein“, versprach Kordmann.