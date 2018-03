Saunatemperaturen bei Minusgraden

Anzeige

Und noch jemand hat sich auf den Weg nach Königshofen gemacht: Kevin Russell, Sänger der Böhsen Onkelz, gibt sich höchstpersönlich die Ehre.

Black is beautiful

Drinnen sind die Minusgrade von draußen schnell vergessen. Ein Blick von der Tribüne aus auf die vielen, vielen Menschen in der Halle zeigt: Der durchschnittliche „Stahlzeit“-Fan ist männlich und trägt Schwarz. So wie die Band, die sich gerade in der Garderobe „zurechtmacht“. „Black is beautiful“ gilt auch für „Stahlzeit“-Frontmann Heli Reißenweber und seine Band.

Irgendwie sehen die Jungs aus, als seien sie gerade dem Kohlenkeller entstiegen. Doch das schwarze Make-up ist sowieso bald Makulatur. „Laut und heiß wird es werden“, hatte Reißenweber vorab im FN-Interview angekündigt. Und er hatte nicht zuviel versprochen.

Die Hitze schleicht sich in die Poren

Die Hitze schleicht sich in die Poren, die Hallenwände vibrieren, die Funken sprühen. Denn „Stahlzeit“ ist wie ihr Vorbild „Rammstein“ auch optisch nicht von schlechten Eltern. Ohne perfekt ausgefeilte Pyrotechnik läuft hier gar nichts. So etwas sieht man nicht alle Tage. Und zu erleben, wie Heli Reißenweber sich auf der Bühne ins Zeug legt, alles gibt, ist für „Erstlinge“ im Publikum eine ganz neue Erfahrung. Doch so martialisch die Band auch aussehen mag, so krachend laut sie ist – manche Lieder sind voller Emotion und Pathos. In „Ohne Dich“ heißt es etwa: „Ohne dich zähl’ ich die Stunden. Ohne dich. Mit dir stehen die Sekunden, lohnen nicht, ohne dich. Und das Atmen fällt mir ach so schwer. Weh oh weh, und die Vögel singen nicht mehr.“ Da zerfließen die Grenzen zwischen der „Neuen Deutschen Härte“ und dem Schlager, zumindest lyrisch gesehen, ganz, ganz schnell.

Band leistet Schwerstarbeit

Für Heli Reißenweber gibt es in musikalischer Hinsicht längst ein Leben neben seinem Lookalike Till Lindemann und „Rammstein“. Seit 14 Jahren ist er nämlich mit seiner eigenen Band „Maerzfeld“ unterwegs und hat sich in der Szene etabliert.

Insgesamt 25 Songs spielt er mit „Stahlzeit“ an diesem Abend. Schwerstarbeit. Die Fans bekommen in der Halle, die sich schnell in eine feuchtheiße Sauna verwandelt hat, also etwas geboten für ihr Geld.

Und auch sie sind lange nicht so knochenhart, wie sie für manche vielleicht aussehen mögen. Bestes Beispiel ist Marco aus Paimar, der junge Mann in der Warteschlange. Er möchte in diesem Bericht nämlich unbedingt lesen, dass er seine Oma gegrüßt hat.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.02.2018