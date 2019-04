Schatzsucherzeit „Begeisterung leben“

Unterbalbach.In der Kirche St. Markus in Unterbalbach war wieder „Schatzsucherzeit!“ In diesem ganz besonderen Familiengottesdienst gelang es dem großen Team aus Ehren- und Hauptamtlichen, der KjG-Band Lichtblick und Pfarrer Stefan Märkl, weit mehr als 100 Kinder und ihre Familien mit der biblischen Botschaft zu erreichen und zu begeistern. Vor der Predigt begaben sich die Kinder mit ihren Betreuern in ihre Kleingruppen und machten sich in einer Art „Schnitzeljagd“ auf die Suche nach mit Buchstaben beschrifteten Steinen. Nachdem alle Kinder wieder vor dem Schlusssegen in der Kirche waren, legten sie einzelne Steine vor den Altar ab und bildeten das Wort „Liebe“. Beeindruckend bot der Gottesdienst die Möglichkeit zu erkennen, dass Jesus einen immer liebt – egal was geschieht. Die nächste Schatzsucherzeit findet am 19. Mai in der Kirche Hl. Kreuz in Gerlachsheim statt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.04.2019