Schlange stehen für eine gute Sache

Die Mitarbeiter der Firma Lauda helfen im Kampf gegen Blutkrebs.

Lauda-Königshofen. Es war eine spontane Idee des Chefs, der bei der Belegschaft der Firma Lauda sofort begeistert aufgenommen und innerhalb weniger Wochen umgesetzt wurde: Im Falle einer an Blutkrebs erkrankten, jungen Frau aus der Region wurden dringend Stammzellenspender benötigt. Der Geschäftsführende Gesellschafter Dr. Gunther Wobser wurde von der Großcousine persönlich angeschrieben und sah sich sofort verpflichtet, zu helfen.

Eine Geldspende erschien ihm nicht ausreichend, vielmehr sollten Taten folgen. Darauf angesprochen übernahm der Vorsitzende des Betriebsrats bei Lauda, Elmar Mohr, die Organisation und Durchführung eines Typisierungstermins am Standort in Lauda. Das Unternehmen übernahm die Kosten in Höhe von 35 Euro pro Typisierung. Der gesamten Belegschaft sollte die Möglichkeit gegeben werden, sich außerhalb der Arbeitszeit kostenfrei testen zu lassen. Durchgeführt wurde die Aktion von dem Betriebsrat sowie der Jugend- und Schwerbehindertenvertretung aus dem Unternehmen. Unterstützt wurden die ehrenamtlichen Helfer von der DKMS, der Deutschen Knochenmarkspenderdatei, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, für jeden Blutkrebspatienten den passenden Spender zu finden.