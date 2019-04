Schlank in den Sommer

Lauda.Unter dem Motto: „Schlank und fit in den Sommer“ informiert das Fitness- & Wellnesscenter „impuls“ über das erfolgreiche Ernährungskonzept „myline“. Alle, die in acht Wochen bis zu zehn Kilogramm gesund und mit Spaß und ohne Zusatzprodukte abnehmen möchten, können sich kostenlos und unverbindlich informieren. Ein Informationsabend findet am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr statt. Treffpunkt ist das Fitnesscenter „impuls“ in der Pfarrstraße 18. Kursbeginn: Donnerstag, 25. April, 19.30 Uhr. Diese Kurse werden von vielen Krankenkassen bezuschusst. Voranmeldung unter Telefon 09343/8757 oder E-Mail: info@impuls-lauda.de ist erwünscht.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 11.04.2019