Schöner Erfolg: Fünf Gold- und zwei Silbermedaillen bei Fachmesse

Lauda-Königshofen.Nach großen Erfolgen im Jahr 2015 erneut sehr gut mit mehreren Medaillen in Gold und Silber abgeschnitten hat FF Taubertaler Fleisch & Wurst GmbH aus Lauda-Königshofen bei der vergangenen Stuttgarter Fachmesse für das Fleischhandwerk (Süffa) im Rahmen des dortigen Schinken- und Wurstwettbewerbs.

Fünfmal Gold und zweimal Silber – so lautete diesmal die Erfolgsbilanz bei dem bundesweiten Wettbewerb in Stuttgart, an dem das Unternehmen zum zweiten Mal nach 2015 teilgenommen hatte. Damals wurden Produkte der FF Taubertaler Fleisch & Wurst ebenfalls mit insgesamt sieben Medaillen ausgezeichnet, nämlich viermal Gold und dreimal Silber.

Im einzelnen erhielt die FF Taubertaler Fleisch & Wurst GmbH, die in der hauseigenen Produktion am Standort Lauda über 150 verschiedene Fleisch- und Wurstartikel herstellt, diesmal in der Wettbewerbskategorie „Kochpökelwaren, Brüh- und Rohwurst sowie Maultaschen“ jeweils eine Goldmedaille für die Artikel Gelbwurst, Pfeffersäckle und Bierstängel sowie Lachsfleisch „Pizza“ im Kräutermantel und im Meerrettichmantel. In derselben Kategorie mit jeweils Silber ausgezeichnet wurden die hausgemachten Maultaschen und das Taubertaler Frühstücksfleisch.