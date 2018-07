Anzeige

Lauda-Königshofen.Die Tourist-Informationen entlang der Romantischen Straße stehen am morgigen Freitag, dem internationalen Tag des Kusses, ganz im Zeichen der Romantik. Auch in Lauda-Königshofen wird geküsst, gebusselt, liebkost und so manches süße Stückchen vernascht.

Passend dazu gibt es für alle Touristen eine schokoladige Überraschung – und eine freundliche Beratung, zum Beispiel über Ausflugstipps, Wanderungen oder Veranstaltungen, gratis dazu. Wie wäre es mit einer Tour auf dem Taubertal-Panoramaweg, einem Besuch im Heimatmuseum von Lauda oder mit Tickets für das große Sommerkonzert mit den Cajun Roosters am Freitag, 13. Juli, im Pfarrkeller? stv