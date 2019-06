Schüler führten Zuhörer in ihre innere Stille

Lauda-Königshofen.Kurz vor den Pfingstferien wurde der langen Reihe der Jubiläumsfeierlichkeiten des Martin-Schleyer-Gymnasiums in Lauda „eine weitere Perle, und keine kleine hinzugefügt“: Mit ihrem wunderbaren Gesang und Spiel gelang es den beim geistlichen Konzert „Musica cum amicis“ mitwirkenden Schülern, die Zuhörer in der katholischen Kirche St. Martin in Oberlauda in ihren Bann zu ziehen, zu bewegen und

...