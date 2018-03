Schützengilde ist stolz auf zahlreiche sportliche Erfolge im letzten Jahr

Anzeige

Die Ehrungen für sportliche Erfolge erfolgten gemeinsam durch den ersten Schützenmeister und Sportleiter Hermann Kohler und Oberschützenmeister Hansjörg Wirth

Im Einzelnen erzielten: Margareta Geiger - Gold für Luftdruckpistole; Heike Fuchs - Gold für Luftdruckpistole; Tom Rieger- Gold für Luftdruckgewehr; Felix Rieger - Gold für Luftdruckpistole; Joachim Rieger - Bronze für Luftdruckpistole; Gerhard Kitzberger - Gold für Luftdruckpistole, Sportpistole und 32/38; Harald Bieber - Gold für Sportpistole, 32/38, 357 MAG und 9 mm; Gunnar Braun - Gold für Luftdruckpistole; Norbert Richter - Gold für Luftdruckpistole; Steffen Schietinger - Gold für Luftdruckpistole, 32/38 und Sportpistole; Jürgen Wünsche - Gold für Luftdruckpistole; Philipp Freund - Silber für Sportpistole; Hermann Kohler - Gold für 44 MAG, Freie Pistole und 45 ACP.

Erste Plätze bei den Kreismeisterschaften errangen Margareta Geiger, Tom Rieger, Felix Rieger, Steffen Schietinger (Luftpistole), Margareta Geiger und Steffen Schietinger (Sportpistole), Gunnar Braun (Freie Pistole). Zweite Plätze errangen Heike Fuchs und Hermann Kohler (Luftpistole) und Hermann Kohler (Trap).

Steffen Schietinger erreichte in der Disziplinen Trap den dritten Platz sowie Hermann Kohler in der freien Pistole. Bei den Landesmeisterschaften erreichte Gerhard Kitzberger in der Disziplin Luftpistole den fünften Platz, Gunnar Braun den sechsten Platz, Margareta Geiger den achten Platz und Hermann Kohler den 36. Platz.

Die zweite Luftpistolenmannschaft erreichte bei den Kreisligawettkämpfen 2017/2018 den fünften Platz. Die erste Luftpistolenmannschaft erkämpfte sich in der Landesliga die Meisterschaft.

Die Sportpistolenmannschaft holte in der Kreisliga Gruppe B den zweiten Platz. Die Kassenprüfung hatten Margarete Geiger und Hermann Kohler durchgeführt.

Hermann Kohler bestätigte Kassenwartin Angela Wirth aufgrund dieser Überprüfung eine sorgfältige und hervorragende Kassenführung. Die Entlastung des Vorstands wurde dann abschließend einstimmig erteilt. sts

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.03.2018