Schule beginnt wieder

Main-Tauber-Kreis.Schon in den 1950-er Jahren, als die hier abgebildete Ansichtskarte beste Wünsche zum Schulanfang an einen „ABC-Schützen“ übermittelte, war es offenbar vielen wichtig, die Kinder in den ersten Tagen auf ihrem Schulweg zu begleiten und sie mit den Gefahren des Straßenverkehrs vertraut zu machen. Der Individualverkehr hat inzwischen deutlich zugenommen. Gleichzeitig ist das Wort „Rücksicht“ bei manchem Autofahrer zu einem Fremdwort geworden und so muss man allen Schulanfängern wünschen, dass sich Mama, Papa, Oma oder Opa die Zeit nehmen und die Kinder sicher zur Schule bringen. bege/Karte: Sammlung Geisler

