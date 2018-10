Schule unterstützt Aktion

Unterbalbach.Der Förderverein der Balbachschule unterstützt in diesem Jahr die Aktion „Stifte stiften“ von der „1-2-3 Kinderfonds Stiftung“ in Rottenburg. Denn auch wenn man es sich kaum vorstellen kann: Viele Kinder in Afrika haben keine Stifte zum Malen oder Schreiben. Die Schüler der Balbachschule schauten in ihren Schubladen nach und spendeten einiges an gut erhaltenen Stiften, Mäppchen, Radiergummis, Heften und auch Schulranzen, welche jetzt durch die „1-2-3 Kinderfonds Stiftung“ auf die Reise nach Afrika gehen und dort an die Kinder verteilt werden.“ Das Bild zeigt (von rechts) Claudia Fischer (Vorsitzende), Marc Sommerrock (dritter Vorsitzender), Sarah Sommerrock (zweite Vorsitzende), Sonja Rachel (Beisitzer) und die Schüler Fabian und Maja. Bild: Balbachschule

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018