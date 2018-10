Schutzmaßnahmen für sichere Winterruhe der Tiere ergreifen

Heckfeld.„Wenn der Eichbaum hängt voll, so folgt ein harter Winter drauf und fällt der Schnee zuhauf“ – mit diesem Zitat des aktuellen Monatsbetrachters aus einer Imkerzeitung begrüßte der Vorsitzende Bernd Weckesser die Mitglieder des Imkervereins Taubergrund letztmals in diesem Jahr am Lehrbienenstand bei Heckfeld. Er wollte daran erinnern, dass auch der längste Sommer einmal zu Ende gehe und „wir uns auf die kältere Jahreszeit einstellen müssen“.

Gibt es einen kalten Winter?

Nach alten Bauernregeln deutet vieles in der Natur auf einen kalten Winter hin, wie auch die die starke Verbauung in den Bienenbeuten mit Propolis, dem natürlichen Schutz- und Abwehrmittel der Bienenvölker. Die letzten Arbeiten an den Völkern sollten nun soweit erledigt sein. Die zweite Ameisensäurebehandlung gegen den Varroabefall ist abgeschlossen, die Völker sind mit Futter versorgt. Noch besteht die Möglichkeit, weisellose Völker durch Aufsetzen eines Ablegers zu retten oder auch schwache Völker mit Ablegern zu verstärken. Bewährt hat sich hierbei, eine Lage Zeitungspapier zwischen die Zargen zu geben, damit sich die Bienen langsam aneinander gewöhnen können.

Wichtig ist es nun, die Bienenkästen mit einem Mäuseschutz (Gitter oder Mäusekeil) zu versehen, damit die Bienen nicht in ihrer Winterruhe durch eindringende Spitzmäuse gestört werden. Bei jeder Störung lösen sich die Bienen aus ihrer schützenden „Wintertraube“ und verbrauchen deshalb auch mehr Futter und sind einem zusätzlichen Stress ausgesetzt. Mancherorts ist es auch sinnvoll, an einen Schutz gegen heimische Spechte zu denken, die sich im Winter gerne an den hinter den Beuten verborgenen Insekten laben.

An Weihnachten denken

Im Oktober ist es auch langsam an der Zeit, an das bevorstehende Weihnachtsgeschäft zu denken und das Verkaufsangebot um einige Bienenprodukte wie etwa Bienenwachskerzen, Salben, Seifen und Sonstiges zu ergänzen.

Aus den Verbänden gibt es neue Nachrichten zur Bestellung von Gewährstreifen des Deutschen Imkerbundes. So können diese inzwischen auch ab 500 Stück mit Namenseindruck bestellt werden.

Die 5,7-prozentige Oxalsäure zur Behandlung gegen die Varroatose wird nach einem entsprechenden Antrag des Sachverständigenausschusses und der Zustimmung des Bundesrates aus seiner bestehenden Apothekenpflicht entlassen.

Aus aktuellem Anlass und einer entsprechenden Anfrage von den Mitgliedern ging der Vorsitzende abschließend nochmals auf die bestehenden Anforderungen für Bienenhalter nach der Bienenseuchen Verordnung ein. So setzt die Haltung von Honigbienen die Genehmigung des Eigentümers voraus, auf dessen Fläche die Bienenvölker aufgestellt werden. Der Bienenhalter hat dafür zu sorgen, dass Unbeteiligte (Nachbarn, Passanten) nicht unzumutbar beeinträchtigt werden. Eine entsprechende Kontaktaufnahme ist deshalb stets zu empfehlen.

Haltung anzeigen

Gemäß dieser Verordnung ist auch jegliche Haltung von Honigbienen dem zuständigen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsdienst anzuzeigen.

Bei Verlegung des Standortes der Bienenvölker muss eine amtstierärztliche Bescheinigung eingeholt werden. Grundsätzlich wird empfohlen, bei nicht am eigenen Grundstück aufgestellten Bienenvölkern eine entsprechende Adresse des Bienenhalters anzubringen, um bei eventuellen Unregelmäßigkeiten eine Kontaktaufnahme zu ermöglichen.

Wie in jedem Jahr, stehen bis Ende des Jahres wieder die Völkerzahlmeldungen an.

Möglichkeiten hierzu bestehen noch in den Monatsversammlungen November und Dezember, die wieder in der Weinstube Oehm in Oberschüpf jeweils um 19 Uhr durchgeführt werden. Termine werden rechtzeitig in der Presse bekannt gegeben oder können der Homepage des Imkervereins entnommen werden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.10.2018