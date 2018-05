Seit 60 Jahren Bedienung

Anzeige

Markelsheim/Königshofen.Jeder kennt sie, der jemals in den letzten 60 (oder noch mehr) Jahren Besucher in einem Festzelt war: Trotz fortgeschrittenen Alters, das man ihr jedoch keineswegs ansieht, und immer noch äußerst agil, schaffte Annika Brenner auch an diesem Wochenende wieder in Markelsheim als stets freundliche Bedienung. Es war das 60. Weinfest – und die „allseits beliebte Anni „ hat jedes seit Beginn dieser Tradition mitgemacht. Dafür gab es die verdiente Ehrung mit einem großen Blumenstrauß am Montag auf der Festzeltbühne. Weinbauvereins-Vorsitzender Jürgen Stilling, Weinkönigin Constanze, Ortsvorsteherin Claudia Kemmer und ein großes, lautstarkes Zeltpublikum gratulierten der wackeren Frau aus Königshofen. Und jeder hofft, dass sie nächstes Mal wieder dabei ist, es würde sonst etwas fehlen. Bild: Thomas Weller