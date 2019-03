Seit 60 Jahren Mitglied im DRK

Lauda-Königshofen.Der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Lauda-Königshofen, Roland Zembsch, hieß die Mitglieder aus dem gesamten Stadtgebiet willkommen. Vor knapp zwei Jahren schlossen sich aus demografischen Gründen die beiden Ortsvereine in Lauda-Königshofen zu einer Gemeinschaft zusammen. Seitdem vergingen viele Sanitäts-Dienste, einige Blutspende-Aktionen sowie viele weitere Aktivitäten, die von den ehrenamtlich Tätigen begleitet wurden.

Zu Beginn der Versammlung gedachte man den verstorbenen Mitgliedern, die dem Deutschen Roten Kreuz stets die Treue hielten. Danach ließen die DRK’ler mit den Berichten aus den Bereichen der Bereitschaft, des Jugendrotkreuzes und der Finanzen das vergangene Jahr Revue passieren.

1360 Stunden geleistet

Rückblickend ist besonders das ehrenamtliche Engagement der Bereitschaft mit insgesamt 1360 Stunden zu erwähnen, außerdem fanden 2018 zehn Bereitschaftsabende statt, bei denen sich die aktiven Mitglieder regelmäßig zu verschiedenen Themen fortbilden. Jeder der Abende steht unter einem Motto, zu dem sich die DRK’ler in Theorie und Praxis auseinander setzen, um Sanitäts-Dienste fachlich korrekt durchführen zu können und stets auf dem aktuellen Stand zu sein.

Aktive Kinder- und Jugendgruppe

Weiterhin nehmen aktive Mitglieder an Katastrophenschutzübungen des Kreisverbandes teil. Auch das Engagement der JRK’ler ist positiv hervorzuheben. Die zwei – nach dem Alter getrennten – Gruppen mit der stolzen Zahl von insgesamt 29 Kindern und Jugendlichen beweisen, dass auch jungen Leuten die soziale Arbeit am Herzen liegt. Natürlich kommen gesellige Aktionen für die Nachwuchskräfte nicht zu kurz, jedoch wird auch hoher Wert auf praktische Übungen und theoretischen Lernstoff gelegt, um die JRK’ler auf zukünftige Sanitäts-Dienste vorzubereiten.

Die Kreissozialleiterin des DRK-Kreisverbandes Tauberbischofsheim, Herta Wolf, informierte über die Gründung der sozialen Gemeinschaft – der sogenannten „Alterskameradschaft“.

Zweck dessen ist es, auch ältere Mitglieder, die sich nicht mehr aktiv in der Bereitschaft beteiligen können, in die Arbeit des DRK einzubeziehen und an der Gemeinschaft teilhaben zu lassen. Dementsprechend entsteht neben dem JRK und der Bereitschaft eine weitere, dritte Gemeinschaft unter dem Dach des DRK-Ortsvereins Lauda-Königshofen.

Dieses Jahr wird am 28. März von 14 bis 19 Uhr erstmals eine Blutspende-Aktion in der Stadthalle in Lauda stattfinden – schließlich wolle man durch die Fusionierung mit dem Ortsverband Lauda auch diesen Stadtteil direkt in die aktive Arbeit des DRK einbeziehen. Das DRK unterstützt den Förderverein der Balbachschule, indem für jeden Blutspender ein Euro an den Förderverein gespendet wird.

Beim Dorfjubiläum aktiv

Weiterhin informierte der Vorstand, dass der DRK-Ortsverein auch beim 800-jährigen Bestehen in Unterbalbach beteiligt sein wird und sich in diesem Zusammenhang präsentiert.

Zum Schluss galt sieben Mitgliedern ein besonderer Dank. Julius Weis und Alfons Ludwig können auf stolze 60 Jahre Rotkreuzarbeit zurückblicken.

Auch Dieter Hofmann wurde für 40 Jahre Engagement und Treue besonders gewürdigt. cae

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019