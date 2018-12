Selbstgebasteltes, Nikolausbesuch und viel Musik

Oberlauda.Weihnachtsmärkte gibt es überall, über die gesamte Adventszeit hinweg oder zumindest an den Wochenenden geöffnet. Die Oberlaudaer Dorfweihnacht „begnügt“ sich mit einem Nachmittag, aber der hat es programmmäßig in sich – und am Sonntag, 16. Dezember, ist es wieder soweit.

Wer es sich zeitlich einrichten kann, der ist bereits ab 10 Uhr im Narrenraum zum gemütlichen Frühschoppen willkommen. Neben der offiziellen Eröffnung und den obligatorischen Grußworten steht dann zunächst das traditionelle Adventskonzert von Musikkapelle, Kirchenchor und des Kinderchores „Oberlaudaer Singvögel“ im Mittelpunkt, in diesem Jahr erstmals mit einem Auftritt des Duos June (Chaterine Weber, Oberlauda) und Leo (Guggenmos, Deubach) künstlerisch noch einmal zusätzlich aufgewertet.

Danach dürfte es auf dem Kirchplatz an den Stehtischen zwischen Würstchen-, Waffel-, Glühwein- und Kinderpunschbuden wieder sehr eng werden. Der Kindergarten verkauft Selbstgebasteltes und auf der sprichwörtlichen Naturbühne werden musizierende Kinder und der Nikolaus ihren Auftritt haben bzw. erwartet.

Die Grundschule hat wieder den Raum des Heimat- und Kulturvereins belegt und stellt darin ihre aktuelle Aktion vor – und diese bezieht sich auf den Spielplatz am Sportgelände: Bereits im Vorfeld haben sie Spielgeräte gemalt, weitere bildliche Vorschläge werden noch im Verlauf der Dorfweihnacht gerne angenommen. Die Stadträte Jochen Groß und Werner Kilb wählen als Juroren den besten Vorschlag aus, der dann im nächsten Jahr den sehr gut frequentierten Spielplatz noch zusätzlich aufwerten wird.

Parallel dazu können es sich die Besucher aber auch bei Kaffee und Kuchen im Bürgersaal oder im zur Dorfkneipe umfunktionierten Narrenraum eine Etage darüber gemütlich machen – und natürlich im Freien, unter bunten Lichterketten und zwischen Fackeln und Wärme spendenden, mit Holz befeuerten, Stehtischöfen, in einem Ambiente, das mit zunehmender Dunkelheit noch gemütlicher wird und wirkt. erha

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018