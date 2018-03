Selbstversuche sollten unterbleiben

Anzeige

Nach einführenden Informationen über die Biologie, Anpassungen, Lebenszyklus und Fortpflanzung der Varroamilbe wurde dann sehr detailliert das Forschungsprojekt über Lithium-Chlorid dargestellt. Die ursprüngliche Idee war, die Herstellung lebenswichtiger Proteine in der Varroamilbe durch RNA-Verfahren zu verhindern. Dabei merkte man, dass nicht die RNA, sondern das beim Versuchsaufbau verwendete Lithium-Chlorid die Milben tötet.

Deshalb startete man im Mai 2016 das Bee-Pax-Projekt, das die Wirkungsweise in Käfigtests, Völkerversuchen (Mini-Plus, Kunstschwärme) umfasste. Es stellte sich heraus, das Lithium-Chlorid schnell, systemisch und effektiv wirkt, vor allem bei gekäfigten Bienen und im brutfreien Volk. Die Behandlung ist für Bienen gut verträglich und sie müssen nur kleine Mengen aufnehmen.

Allerdings ist der eigentliche Wirkmechanismus in Biene und Milbe noch unbekannt. Eine Anreicherung in Futtervorräten und im Honig ist möglich und die Brut der Bienen reagiert empfindlicher, sodass sublethale Effekte (Lebensdauer, Orientierung und ähnliches) bei Bienen nicht ausgeschlossen werden können.

Derzeit ist das Forschungsteam mit mehreren Firmen im Gespräch, die sich an Kosten für Patent und weitere Forschungsmaßnahmen beteiligen.

Weitere Szenarien wie Nebenwirkungen, Rückstände, Art und Zeitpunkt der Anwendung, Anwenderfreundlichkeit unter anderem sind noch zu testen. Erst dann, nach rund drei bis vier Jahren kann an eine Zulassung gedacht werden. Bis dahin gilt: Selbstversuche mit Lithium-Chlorid stellen einen Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz dar und sollen dringend unterlassen werden.

Vor kurzem fand auch die Einführungsveranstaltung für den Neuimkerkurs 2018 statt. 24 interessierte Teilnehmer waren anwesend und wollen sich in den nächsten Monaten in die abwechslungsreiche Thematik der Bienenhaltung einarbeiten. Wie schon angekündigt, veranstaltet der Imkerverein seinen Ausflug am 16. Juni nach Illertissen mit Besuch des Bienenmuseums und einer Staudengärtnerei. Anmeldungen sind ab sofort beim Vereinsvorsitzenden möglich.

Am 4. April findet wiederum eine Ganztagsveranstaltung mit ausgewählten Vorträgen zur Bienenhaltung in Weissach statt. Am 21. und 22. April ist Badischer Imkertag in Stockach am Bodensee. güpr

