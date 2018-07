Anzeige

Königshofen.In der Messestadt soll es in absehbarer Zeit ein Seniorenwohnhaus mit Tagespflege auf einem Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft zum Aldi-Markt geben. Der Gemeinderat fasste deshalb am Montag einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan.

Zwar gibt es für den dortigen Bereich schon seit 2012 einen solchen Plan, doch ist der lediglich „vorhabenbezogen“. Ein dort ursprünglich vorgesehenes Seniorenpflegeheim wurde aus verschiedensten Gründen nicht realisiert. Da der jetzige Bauantrag allerdings stark von dem damals beschlossenen Bebauungsplan abweicht, wird ein neues Bebauungsplanverfahren notwendig.

Betreutes Wohnen

Wie der Investor Jörg Aeckerle am Montag im Gemeinderat mitteilte, würde dort künftig betreutes Wohnen in Dreibett- Zweibett- und Einzelzimmern angeboten. Die Bewohner könnten dann jegliche Leistungen dazu buchen.Personal sei rund um die Uhr in der Einrichtung.