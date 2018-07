Seniorenwohnhaus soll beraten werden

Anzeige

Bebauungsplan Seniorenwohnhaus mit Tagespflege, Hauptstraße 86, Königshofen.

Aufstellungsbeschluss; Zustimmung zum Entwurf und Beschluss über die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange / Nachbargemeinden.

Bebauungsplan „Herbstwiesen“ im beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13 b BauGB, Oberbalbach. Behandlung der im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit, der Träger öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden eingegangenen Anregungen und Bedenken; Satzungsbeschluss.

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Schreier III“ im Stadtteil Marbach im beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13 b BauGB. Behandlung der im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit, der Träger öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden eingegangenen Anregungen; Zustimmung zum Entwurf und Beschluss über die nochmalige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange / Nachbargemeinden.

Erweiterung und Umnutzung des ehemaligen Rathauses Messelhausen zum Feuerwehrgerätehaus – Vergabe von Bauarbeiten.

Fristen im (vereinfachten) Baugenehmigungs- und Kenntnisgabeverfahren sowie für Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz – Handhabung während der Sommerpause.

Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung 2017/2018 und 2018/2019.

Schülerbetreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule im Schuljahr 2018/2019. Betreuung an der Grundschule Unterbalbach; Betreuung an der Grundschule Königshofen; Betreuung an der Grundschule Unterbalbach; Betreuung an der Grundschule Gerlachsheim.

Aufstockung der Schulsozialarbeit an den Schulen im Schulzentrum Lauda.

Vereinsförderung für den Förderverein experimental-archäologischer Park Dubra.

Personalangelegenheit – Ausweisung eines Ausbildungsplatzes für den Beruf „Veranstaltungskaufmann/-frau“ im Stellenplan 2018.

Personalangelegenheit – Schaffung von zwei zusätzlichen Stellen im Hausmeisterbereich unter Ausweisung von KW-Vermerken.

Bekanntmachungen.

Fragestunde der Gemeinderäte.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.07.2018