Silberne Spieler-Ehrennadel für Tobias Sauer

Heckfeld.Immer dann, wenn das Sportheim Heckfeld in weihnachtlichem Glanz erstrahlt, ist es Zeit für die Jahresabschlussfeier des FC. In diesem festlichen Rahmen begrüßte der Vorsitzende Ralf Hemlein besonders den Ehrenkreisvorsitzenden Heiner Zeier, den Trainer Ralf Schad mit Familie sowie die Vorstandskollegen des Partnervereins der SG Dittwar/Heckfeld aus Dittwar.

Diese vorweihnachtliche Feier, so der Vorsitzende, soll ein Dank sein an alle, die durch ihren aktiven Einsatz , aber auch durch ihre individuelle Unterstützung die Arbeit im Verein und der Gemeinschaft unterstützen und fördern. So hat der Vorstand wiederum ein abendfüllendes Programm zusammengestellt, um damit die Gemeinschaft weiterhin zu vertiefen.

In diesem Rahmen wurden auch zahlreiche Mitglieder für ihre Treue und ihr Engagement dem Verein gegenüber von den Vorständen Ralf und Kuno Hemlein sowie dem Schriftführer Harald Schwarz ausgezeichnet.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft im Verein wurden geehrt: Robert Hellinger, Fritz Laskowski und Bernhard Sauer.

40 Jahre: Werner Dietz, Edgar Heim, Wolfgang Hart und Kuno Hemlein.

25 Jahre: Karin Hönninger.

Eine besondere Ehrung erhielten für

15 Jahre Vorstandsarbeit: Ralf Hemlein. 25 Jahre Vorstand: Harald Schwarz.

Anschließend wurde Jakob Suchyta für seine neunjährige Tätigkeit aus dem Vorstand verabschiedet. Danach bat Heiner Zeier Tobias Sauer auf die Bühne und überreichte ihm die Spieler-Ehrennadel des Badischen Fußballverbandes in Silber für seine 15-jährige aktive Tätigkeit beim FC Heckfeld. Diesen Glückwünschen schlossen sich auch die beiden Vorstände an und überreichten ebenfalls ein kleines Präsent.

Für einiges Kopfzerbrechen sorgte das von Harald Nietsch vorgestellte Schätzspiel. Er wollte die Entfernung vom Sportheim Dittwar/Eingangstüre zum Sportheim Heckfeld/Eingangstüre wissen, allerdings in seiner Schrittgröße. Der Lösung „8413“ am nähesten kam Daniela Neckermann mit 8431, gefolgt von Alfons Volkert mit 8449 und den dritten Platz belegte Cornelia Volkert mit 8450. Als absolutes Highlight erwies sich im Anschluss der Einakter der Theatergruppe Frei-Schnauze des FC’s.

Mit dem Stück „Wo holt der Klapperstorch die Kinder her“ brillierten Michaela Schwarz, Rainer Hammerich und besonders die Debütanten Sophia Gerner, Lea und Luca Hönninger. Regie führte Marion Hammerich und als Souffleuse war Celine Hemlein tätig. hnd

