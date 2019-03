Lauda-Königshofen.Eberhard Köhler, Geschäftsführer von Konrad Bau, begrüßte die Empfehlung des „Runden Tischs“. Mit dessen Einrichtung sei die Diskussion „auf eine sachliche Ebene“ zurückgeführt worden. Er habe eine Reihe von Erkenntnissen gewonnen. Unter anderem die, dass „wir verstanden haben, welche Ängste die Bürger bewegen“. Zudem „sind wir offen für alternative Standorte“, so Köhler in einer Stellungnahme. Er schloss mit einem Appell an Verwaltung, Gemeinderat und Bürger: „Wir sind flexibel und diskussionsbereit. Schaffen Sie bitte gemeinsam mit uns die Rahmenbedingungen, um einem lokalen Arbeitgeber eine wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen, die auch ganz im Sinne des Gemeinwohls und der Umwelt ist.“ ktm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019