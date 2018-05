„Singing Africa“ brachte 1507 Euro für guten Zweck

Anzeige

Oberlauda.Das Benefizkonzert „Sing Africa“ in der Pfarrkirche St. Martin in Oberlauda war ein voller Erfolg.

Seit vielen Jahren tätig

Unter der Leitung von Edith Lang-Kraft veranstaltet der Gesangverein Liederkranz Dittwar schon seit vielen Jahren dieses interessante Chorprojekt, das in diesem Jahr zum ersten Mal für die Äthiopienhilfe der Stiftung Pro fratre et amico in Oberlauda gastierte.

Die begeisterten Zuhörer spendeten dabei den beachtlichen Betrag von 1507,48 Euro, der zu 100 Prozent den von den Steyler Missionsschwestern betreuten Menschen in Äthiopien zugutekommen wird.