Lauda.Sinti-Jazz mit dem Gismo-Graf-Trio featuring Tim Kliphuis (Geige) und Special Guest Cheyenne Graf (Gesang) gibt es am Freitag, 16. November, um 20 Uhr in der Aula des Martin-Schleyer-Gymnasiums in Lauda.

Gismo Graf, der Shooting-Star des Gypsy-Swing, hat mittlerweile seinen festen Platz in der weltweiten Riege der Spitzengitarristen eingenommen und gehört zweifelsfrei zu den besten Gypsy-Jazzgitarristen der Gegenwart.

Von ungebrochenem Drang nach Perfektion getrieben und kontinuierlich neue Ideen entwickelnd, präsentiert er sein neues Album „Modus Vivendi“. Begleitet wird Gismo Graf von seinem Vater und Mentor Joschi Graf, der an der Rhythmusgitarre durch sein exaktes Timing besticht. Den Part am Kontrabass übernimmt der ebenfalls als Virtuose gefeierte Joel Locher.

Der Stargast Tim Kliphuis gilt als einer der besten Swing- und Jazzgeiger weltweit.

Karten für dieses Highlight gibt es in Lauda bei der Buchhandlung Moritz und Lux, in Tauberbischofsheim bei der Buchhandlung Schwarz auf Weiß, in Bad Mergentheim beim Kultur- und Verkehrsamt. Telefonische Vorbestellung: Hanni Schifferdecker / 09343/3077

