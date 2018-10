Ski-Basar war Hauptanziehungspunkt

Das Bremserfest in Lauda lockte am gestrigen Sonntag mit zahlreichen Angeboten Besucher in die Altstadt.

Lauda. Auch das Wetter war perfekt. Strahlender Sonnenschein verwandelte den verkaufsoffenen Sonntag in einen goldenen Herbstsonntag, der zum Bummeln und Flanieren einlud. Einer der Hauptanziehungsmagnet war wieder einmal der Ski-Basar der Ski- und Snowboardfreunde Lauda in der Turnhalle der Gemeinschaftsschule Lauda.

Die Wintersportbegeisterten aus der Region fanden dort ein großes Angebot an Skiern, Snowboards, Bindungen, Stiefeln, Boots, Wintersportbekleidung und vielem mehr. Daneben informierte die DSV-Skischule über die Aktivitäten des Vereins, insbesondere über die Skifreizeiten in diesem Winter.

Nur wenige Meter weiter, auf dem Schulhof der Gemeinschaftsschule bot der FV Lauda für alle Fußballbegeisterten ein Torwandschießen mit tollen Preisen an. Für die kleinen Besucher stand eine bunte Hüpfburg bereit.

Buntes Programm

Der Karateverein Dokan aus Lauda animierte die Besucher mit Geschicklichkeitsspielen zum Mitmachen und informierte Interessierte über den Sport, die Kampfkunst und den Lebensstil Karate.

Das Mehrgenerationenhaus hatte gleich mehrere Aktionen in petto. Neben einem Glücksrad und einem Sinnesparcours referierte eine Augenärztin unter anderem über das Thema „Trockene Augen“. Die Taubertäler Hilfsgemeinschaft verkaufte wieder liebevoll gestaltete Blumenschalen zugunsten der Aktion „Eine Schule für Haiti“.

Auch für allerlei leckere Speisen und Getränke war bestens gesorgt. Der namensgebende Bremser, also der Federweißer, durfte natürlich nicht fehlen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.10.2018