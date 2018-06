„So etwas können wir nicht akzeptieren“

Polizei, Stadt und Vereinsvertreter arbeiteten gestern den Einsatz von Gästen beim Weinfest in Lauda gegen Polizeibeamte auf. Künftig wird die Präsenz von Sicherheitskräften verstärkt und die Vereine sollen stärker mit ins Boot geholt werden. © dpa

Der Polizeieinsatz beim vergangenen Weinfest wird Auswirkungen im kommenden Jahr haben. Darauf verständigten sich jetzt alle Beteiligten.

Lauda. Polizei, Stadtverwaltung, und hier besonders das Ordnungsamt, als auch die Vereine werden künftig beim Weinfest in Lauda enger zusammenarbeiten. Darauf verständigten sich gestern in einer Art „Krisengipfel“ im Rathaus in Lauda deren Vertreter.

