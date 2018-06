„So wird man gekonnt alt“

Anzeige

Lauda-Königshofen.Johannes Flöck und Mathias Tretter sind die Künstler des ersten Freiluft-Kabarett- und Comedy-Wochenendes am Freitag, 29. Juni, und Samstag, 30. Juni, auf der „Klein-Kunst-Bühne“ im Weinhof Ruthardt in Lauda.

Johannes Flöck ist der Experte in Sachen „gekonnt alt werden“. In seinem neuen Programm „Verlängerte Haltbarkeit“ knackt er am Freitag, 29. Juni, mit dem Publikum im Weinhof den Methusalem-Code – damit man auch morgen noch kraftvoll mitlachen können. „Gut fühlen ist wichtiger als gut aussehen, und länger leben ist besser als die Alternative“, sagt Flöck. Es nützt ja nichts, dem Alter nur die frischgeglättete Botox-Stirn zu bieten. Die Menschheit braucht eine biologisch nachhaltige Frischzellenkur für freudvolles Reifen. Themen wie gesunde Ernährung („ein Glas Rotwein ersetzt eine Stunde Sport“) oder Verlängerung der Haltbarkeit der Partnerschaft bieten Einblicke in die „Flöckosophie“. Es gilt, altersbedingte Veränderungen wieder positiv zu betrachten. Johannes Flöck bietet eine humorvolle Motivation gegen die Altersresignation.

„Programm der Stunde: Pop“

Mathias Tretter bietet am Samstag, 30. Juni, das Programm der Stunde: „Pop“.