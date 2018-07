So wird man gekonnt alt

Anzeige

Nur: Was ist die richtige Reaktion? Es gibt einen Weg. Den meisten ist er zu abstoßend, man macht sich die Hände schmutzig, und die Zahl der persönlichen Opfer ist schwer kalkulierbar – aber Thilo Seibel hat es trotzdem getan: Er hat sich parteipolitisch engagiert.

Einmal im Leben handeln statt reden! Dabei musste er zwei für einen Kabarettisten niederschmetternde Erfahrungen einstecken: Erstens reden andere noch mehr. Und zweitens kann politischer Protest ganz schnell in einer geschlossenen stationären Behandlung enden. Zum Glück helfen bei der Therapie ein ukrainischer Schlachtarbeiter, ein leidenschaftlicher Franzose und Horst Seehofer. Ein Kabarettprogramm, das mit harten Fakten und brüllkomischen Parodien eine unerhörte Geschichte erzählt. Über das Nichtige im Falschen, das Schlichte im Stumpfen und richtige Lumpen in den falschen Ämtern.

Horst Fyrguth & Freunde ist der Name der Truppe am Samstag, 28. Juli auf der Klein-Kunst-Bühne. Ihr Programm: „Comedy mit Philosophie“. Horst Fyrguth wurde vor zwei Jahren schon einmal heftigst beklatscht in Lauda, und jetzt ist er wieder da, mit seinem „Prinzip Horst“ – einem kabarettistischen Comedyprogramm über die witzigsten Aspekte der menschlichen Bequemlichkeit,

Horsts Freunde an diesem Abend sind Volker Diefes und Götz Frittrang. Der Niederrheiner Diefes wird Einblicke in sein Solo-Programm „Ein Bauch ist schon mal ein Ansatz“ geben, und Götz Frittrang, geboren am Bodensee und derzeit wohnhaft in Bamberg, berichtet vom ewigen Konflikt zwischen Jung und Alt, der neuen Volkskrankheit „Phantomvibrieren“, Kindererziehung mittels Angst und Einschüchterung, Nacktbildern, Schlesien, Wurstsalat, Napoleons Rückmarsch von Moskau und noch vielem mehr. Klingt komisch? Ist es! Die Veranstaltungen im Weinhof Ruthardt finden im Freien statt, Bühne und Zuschauerraum sind gegen Regen geschützt. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Einlass ist an den Abenden jeweils um 18.30 Uhr, Vorstellungsbeginn um 19.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Weinhaus Ruthardt, Josef-Schmitt-Straße 15, 97922 Lauda-Königshofen, unter Telefon 09343/1401 oder per E-Mail: info@weinhaus-ruthardt.de, Internet www.klein-kunst-bühne.de.

Ausblick: Das dritte und letzte Freiluft-Kabarett- und Comedy-Wochenende im Weinhof Ruthardt in dieser Saison findet statt am Freitag, 24. August (Benjamin Eisenberg und Matthias Reuter mit „Kabarett im Doppelpack“) und Samstag, 25. August (Lutz Rosenberg von Lipinski mit „Wir werden alle sterben! - Panik für Anfänger“). wru

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.07.2018