Solarpark stößt auf Ablehnung

Seit Wochen wird in Königshofen darüber diskutiert, dass im Gewann Neuberglein auf einer Fläche von rund fünf Hektar eine Solaranlage entlang der Verbindungsstraße zur Radarstation geplant sei. Laut Stadtbaumeister Tobias Blessing ist das Thema aber vom Tisch. © Theodor Schad

Seit Tagen kursiert im Stadtgebiet das Gerücht, ein Investor plane auf knapp fünf Hektar Fläche oberhalb von Königshofen eine Photovoltaikanlage. Die FN gingen diesem Thema nun nach.

Königshofen. Das Thema bewegt die Gemüter: Nachdem ein Investor Ende letzten Jahres gleich für zwei Standorte in Heckfeld und in Oberbalbach Interesse an der Errichtung von großflächigen Solarparks

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4699 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.03.2018