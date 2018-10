Sonderpreis geht an Oberbalbach

Bei einem großen Festakt wurden am Samstagnachmittag in Ludwigsburg die Preisträger des 26. Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft 2017/2018“ feierlich geehrt.

Ludwigsburg/Oberbalbach. Bei dem Festakt im Forum am Schlosspark in Ludwigsburg erhielt Oberginsbach (Stadt Krautheim/Hohenlohekreis) eine Goldmedaille. Mit Bronze wurde die Ortschaft Laibach (Gemeinde Dörzbach/Hohenlohekreis) ausgezeichnet. Ein Sonderpreis ging an Oberbalbach (Stadt Lauda-Königshofen/Main-Tauber-Kreis).

„Die Stärke des Ländlichen Raums sind die Menschen, die in ihm leben, ihn mitgestalten und so zu dessen Zukunft beitragen“, betonte Peter Hauk, Baden-Württembergs Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. „Der Ländliche Raum ist eine ökologische und ökonomische Kraftquelle unseres Landes“. Auf dem Lande seien viele mittelständische Weltmarktführer zuhause. Allerdings würden gesellschaftliche Veränderungen, technische Entwicklungen und wirtschaftliche Herausforderungen auch vor dem Ländlichen Raum nicht Halt machen. „Ländliche Regionen bleiben dann attraktiv, wenn die Menschen dort gerne leben und arbeiten. Sie stehen für eine hohe Lebensqualität für Jung und Alt und sind die Heimat des Ehrenamtes und des Miteinanders“, hob der Minister hervor.

Diese Qualität drücke sich in ein einer aktiven „Mitmachgesellschaft“ und einem Zusammenhaltgefühl aus, wie es beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ deutlich werde und die ein Vorbild für die Stadträume sein können. „Was in den Dörfern geschieht, ist bewundernswert. Die Bürger überlegen gemeinsam mit der Verwaltung, welche Potenziale ihr Dorf hat und wie sie diese nutzen können“, berichtete Hauk. Das bürgerschaftliche Engagement gehe Hand in Hand mit den Strukturentwicklungsmaßnahmen des Landes, das zum Beispiel mit dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) und dem EU-Förderprogramm Leader eine moderne und aktive Strukturpolitik unterstütze. „Sie alle haben durch die Teilnahme an dem Wettbewerb ihr Dorf gestärkt. Mit ihrem Einsatz tragen Sie zur Lebensqualität und zur Stärkung im ländlichen Raum bei“, unterstrich der Minister und Schirmherr des Landeswettbewerbs anlässlich der Preisverleihungen.

„Dorf mit Herz und Hand“

Oberbalbach, das im Jahr 2012 mit einer Bronzemedaille ausgezeichnet wurde, gehörte beim jetzigen 26. Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft 2017/2018“ zu den Sonderpreisträgern. Damit wurde speziell das sehr hohe Engagement des 630 Einwohner umfassenden „Dorfes mit Herz und Hand“ und deren ehrenamtlich wirkenden Bürger für Naturschutz und Landschaftspflege sowie insbesondere für die Erhaltung und Pflege von Steinriegeln, alten Klingen und des vielfältigen Gehölzbestandes im Ortsbereich gewürdigt. Der vom Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg gestiftete Sonderpreis an Oberbalbach wurde von dessen Präsidentin Sigrid Erhardt und Minister Hauk in Anwesenheit einer Delegation unter anderem mit Thomas Maertens, Bürgermeister der Stadt Lauda-Königshofen, Ortschaftsrat Mike Noorlander sowie Dr. Heiko Schnell, Amtsleiter beim Main-Tauber-Kreis und Vertreter von Landrat Reinhard Frank, auf Entscheidung der Kommission hin an Ortsvorsteher Christian-Andreas Strube verliehen.

„Oberginsbach ist ein kleines, liebenswertes Dorf mit rund 330 Einwohnern inmitten der Natur im idyllischen Ginsbachtal zwischen Jagst und Kocher in Hohenlohe. Bürger, Vereine und Verwaltung harmonisieren und kooperieren hervorragend miteinander, was durch ein Motto des Dorfes ‚Mit richtigen Ideen findet sich immer eine Lösung’ unterstrichen wird“, lautete die Begründung der Wettbewerbskommission für die Verleihung der Goldmedaille, die im Beisein unter anderem von Dr. Matthias Neth, Landrat des Hohenlohekreises, Andreas Köhler, Bürgermeister der Stadt Krautheim, Ortsvorsteher Martin Schmitt und dem stellvertretenden Ortsvorsteher Wolfgang Schmieg von Minister Hauk überreicht wurde.

Der neue, in Eigenleistung gestaltete „Rote Platz“ mit seiner stattlichen Linde als Mittelpunkt unterstreiche das Dorfzentrum, den der Ortschaftsrat mit gutem Gefühl für seine zusammenführende Wirkung geplant habe. Darüber hinaus trage die ehrenamtliche Pflege von Traditionen und Gebräuchen, des regen Vereinslebens sowie des See- und Zeltplatzes zur Gemeinschaft in Oberginsbach ebenso wesentlich bei.

Eine beeindruckende Kostprobe der Ortsgemeinschaft und des Vereinslebens wurde den vielen Hundert Gästen sowohl von den Sangesfreunden Oberginsbach nebst dem Kinderchor mit einer musikalischen Einlage als auch einem Kurzfilm präsentiert.

Das etwa 180 Einwohner zählende Laibach wirke durch seine aktive Gemeinschaft und seiner Attraktivität für junge Familien sehr lebendig, begründete die Wettbewerbsjury ihre Entscheidung zur Verleihung der Bronzemedaille an den Ortsteil der Gemeinde Dörzbach, die an Ortsvorsteher Andreas Wabbel ebenfalls im Beisein unter anderem von Landrat Neth sowie Dörzbachs Bürgermeister Andy Kümmerle durch Hauk übergeben wurde.

„Die Gestaltung der Gärten, welche die bäuerliche Dorfcharakteristik betonen, ist herausragend“, ließ Moderatorin und Ministeriumspressesprecherin Isabel Kling, im Namen der Kommission verlautbaren.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.10.2018