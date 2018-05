Lauda / Königshofen

„Aldi-Ampel“ an der B 290 Seit wenigen Monaten offiziell in Betrieb / Rollator-Benutzer oder Rollstuhlfahrer müssen Umweg von 130 Metern in Kauf nehmen / Direkter Zugang zum Discounter fehlt bislang

Sowohl Treppe als auch Rampe denkbar