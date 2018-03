Spannende Unterhaltung

Anzeige

Beckstein.Die Becksteiner Winzer veranstalten am Samstag, 24. März,eine Autorenlesung mit dem Buchautor Uwe-Reiner Röber. Der in Tauberbischofsheim lebende Röber hat seit einigen Jahren großen Spaß am Schreiben gefunden und einige Krimis verfasst. Im Buchtitel „Mord im Kurpark“ wird im Kurpark Bad Mergentheim eine Leiche gefunden, ein Hobbydetektiv nimmt sich des Falls an. Auch „Mord im lieblichen Taubertal“ spielt in einem kleinen Dorf im Taubertal. An diesem Abend liest der Autor spannende Sequenzen aus beiden Büchern und wird im stilvollen Ambiente des St.-Kilian-Kellers der Becksteiner „WeinWelt“ „kriminelle“ Atmosphäre erzeugen. Die Mitveranstalter Buchhandlung Moritz & Lux aus Lauda und die Stadtbücherei Lauda sind an diesem Abend ebenfalls vertreten. Beginn ist um 19 Uhr. Karten im Vorverkauf bei den Veranstaltern erhältlich. Weitere Infos unter www.becksteiner-winzer.de. pm