Spaß für den Hund und seinen Halter

Beim VfB Messelhausen wurden der Klostercup und das Pfingstturnier im Agility-Hundesport ausgetragen.

Messelhausen. Sehr spannender Agility-Hundesport war am Pfingstwochenende auf dem Gelände des VfB Messelhausen unter anderem beim Klostercup zu sehen. Gastgeber war erneut die Abteilung Hundesport des VfB Messelhausen, der im vergangenen Jahr sein 90-jähriges Bestehen feierte. Zudem veranstaltete die Abteilung ein Pfingst-Turnier. Dabei waren am Samstag 121, am Sonntag 129 und am Montag 98 Starter zu verzeichnen, die aus ganz Deutschland sowie aus Luxemburg und Frankreich stammten. Zu ihnen zählten auch zwei Starter, die dieses Jahr im Herbst an der Agility-Weltmeisterschaft in Schweden teilnehmen werden – einer für Luxemburg und einer für Deutschland.

Sieger beim Klostercup wurden in der Klasse „Large“ Siglinde Rinagl mit „Rayos“ vom SV OG Ketsch, in der Kategorie „Medium“ Stefanie Simson mit „Zen“ von den working dogs Friedrichsthal und in der Einordnung „Small“ Jörk Schwarz mit „Bibi“ vom HSV Kornwestheim.