Spatenstich mit großen Auswirkungen

Die Stadt Lauda-Königshofen verlängert die bestehende Personenunterführung am Bahnhof in Lauda. Durch die neue Verbindung von der Bahnhofstraße in die Tauberstraße geht die Neukonzeption eines ganzen Areals einher. Zum Spatenstich am Montag, 18. März, ist die gesamte Bevölkerung willkommen.

© Stadtverwaltung