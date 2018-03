SPD empfiehlt Zustimmung

Anzeige

Lauda-königshofen.Die Mitglieder der SPD haben bis heute die Möglichkeit, über die Neuauflage einer großen Koalition zu entscheiden. Die Führungsgremien der SPD in Lauda-Königshofen, Ortsverein als auch Fraktion im Gemeinderat, haben sich nun dafür ausgesprochen und begründen in einem Brief an die Mitglieder ihre Entscheidung, bei der Mitgliederbefragung mit „Ja“ zu antworten.

Nach intensiven parteiinternen aber auch öffentlichen Diskussionen kamen die Führungsgremien der Lauda-Königshöfer SPD zu einer eindeutig positiven Bewertung des vorliegenden Koalitionsvertrags und haben mit folgenden Argumenten um Zustimmung geworben: „Unsere SPD im Bund, im Land aber auch im Ländlichen Raum steht an einem Scheideweg. Wir, die Mitglieder, stimmen über einen Koalitionsvertrag ab, der nach unserer Auffassung programmatisch weit mehr sozialdemokratische Politik beinhaltet, als das von uns sehr kritisch gesehene Sondierungspapier“ heißt es in dem Brief wörtlich.

Lothar Kirchner, der bei einer öffentlichen Diskussion im Ortsverein über die Sondierungsergebnisse noch konkrete Nachbesserungen in der Europapolitik, der Renten- und Gesundheitspolitik, in der Arbeitsrechts-und Bildungspolitik und klare Präzisierungen verlangt hat, „hat uns wissen lassen, dass ihn die Verbesserungen, die im Koalitionsvertrag erreicht worden sind, positiv überrascht hätten“ und was ebenfalls bemerkenswert sei, dass die SPD mit dem Finanzministerium, dem Außenministerium und dem Ministerium Arbeit und Soziales wichtige Schlüsselministerien erhalten soll, die es ihr ermöglichen, dass Angela Merkel und die Union in Zukunft auf keinem wichtigen Feld in der gesamten Innen- und Außenpolitik „an uns verbeiregieren kann – wie es in den vergangenen vier Jahren oft passiert ist.“