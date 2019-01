Spende für guten Zweck

Marbach.In der mit Kerzen beleuchteten St. Josef Kirche in Marbach fand Ende November bereits zum dritten Mal ein Weihnachtskonzert statt. Zahlreiche Interessierte lauschten damals den weihnachtlichen Liedern, die unter der Leitung von Corina Ludwig auf unterschiedlichsten Instrumenten, wie Harfe oder Trompete, von Marbacher Musikern vorgetragen wurden. Am Donnerstag erhielt nun Elsbeth Kiesel, Koordinatorin des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes „Sonnenschein“ in Bad Mergentheim, aus dem Erlös dieses Konzerts eine Spende in Höhe von 500 Euro. Bild: Vogel

