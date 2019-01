Spende für Missionsstation

Beckstein.Mit den Einnahmen aus einem Weihnachtskonzert und des anschließenden Glühweinverkaufs übergaben das Gemeindeteam von St. Kilian Beckstein und Kirchenmusiker Christian Abelein einen Betrag von 1040 Euro an Anna Lena Salomon, die als Missionarin auf Zeit in der Missionsstation Poli Singisi in Tansania arbeitete. Die Spende kommt der genannten Missionsstation zugute, die von den „Missionsschwestern vom kostbaren Blut“ geleitet wird.

In der Schule St. Francis selbst werden momentan rund 60 Schülerinnen in einem zweijährigen Kurs zu Köchinnen ausgebildet. Im Anschluss an ihre Ausbildung haben die Schülerinnen die Möglichkeit, im Tourismusbereich (zum Beispiel im Service oder der Küche) zu arbeiten.

Die Spenden werden eingesetzt, um die Schulküche, die für den Kochunterricht benötigt wird, zu erweitern, und um einen guten Unterricht für die steigende Zahl der Schülerinnen zu ermöglichen.

Außerdem werden die Gelder für die Errichtung eines neuen Speisesaals und für eine Schülerbücherei eingesetzt.

Anna Lena Salomon würdigte die Beteiligten auch im Namen der Missionsschwestern für ihren großen Einsatz. sel

