Spende für Schule

Unterbalbach.Die Schule im Taubertal, SBBZ für geistige Entwicklung in Unterbalbach, hatte erfreulichen Besuch. Margret Beck und Brigitte Wolfert vom Vorstand der Kreislandfrauen Main-Tauber überbrachten ein willkommenes Geschenk. Die Landfrauen verzichteten 2017 auf das Versenden ihrer Weihnachtspost, um durch das gesparte Geld etwas Gutes zu tun. Des Weiteren veranstalteten sie eine Aktion auf dem Bauernmarkt, deren Erlös ebenfalls mit in die Spendensumme floss. Insgesamt spendeten die Kreislandfrauen Main-Tauber einen Betrag von 600 Euro an den Förderverein der Schule im Taubertal und des Schulkindergartens „Rückenwind“. Die Kinder der Schule übernahmen mit Freuden den Scheck und würdigten die Aktion mit einem selbstgebastelten Präsent. Bild: Schule im Taubertal