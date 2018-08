Spende für unfallfreie Dienste

Gerlachsheim.Im Rahmen des 25-jährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr in Gerlachsheim (wir berichteten gestern ausführlich) übergaben Edgar Klingert 26 Jahre Kommandant der Abteilung und Mitgründer der Jugendfeuerwehr in Gerlachsheim, sowie die amtierende Jugendgruppenleiterin Bianca Klingert eine Spende über 200 Euro an die Gustav Binder Stiftung. „Nachdem in all dieser Zeit bis heute keine ernsthaftere Verletzungen oder gar Unfälle bei unseren Untergebenen eingetreten sind, haben wir uns entschlossen, als Dankeschön eine Spende zu überreichen“, erklärte Edgar Klingert. Die Gustav-Binder Stiftung ist eine Hilfsorganisation, die sich um im Dienst verunglückte verletzte Feuerwehrangehörige kümmert. pdw

