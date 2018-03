Spendengelder für die Schüler bestimmt

Anzeige

Die aus Norwegen stammende June studierte in London Musik und Gesang. Seit ihrem Umzug nach Lauda-Königshofen singt sie mittlerweile in einer Partyband sowie in zwei Gitarrenduos.

„Singen ist meine große Leidenschaft und ich will gerne auch hier in Deutschland mit meinem Gesang Herzen bewegen“, erzählt June über sich.

Der aus dem Allgäu stammende und seit rund 20 Jahren in Deubach lebende Leo Guggenmos ist zum einen Bewegungslehrer der Feldenkrais-Methodik und einhergehend systemischer Psychotherapeut, zum zweiten arbeitet er als Gitarrenlehrer sowie in beiden Professionsfeldern unter anderem als Dozent an der VHS Bad Mergentheim und deren Außenstellen. Gemeinsam im Duett mit June möchte auch er sich als aktiver Livemusiker und Sänger einem breiteren Publikum bekannt machen.

Gemeinsamer Auftakt

Den Auftakt des Benefizkonzertes gestalteten gemeinsam die beiden Kinder- und Jugendensembles „Freeway“ unter Leitung von Bettina Volk und Katrin-Anne Krug sowie „Die Musikmacher“ unter Leitung von Margarete Eiler mit einem mehrsprachigen Willkommenslied, nachdem Birgit Teubner-Steffen, Vorsitzende des Fördervereins „Rückenwind“ und Konrektorin der Schule im Taubertal, das Publikum begrüßt hatte.

Anschließend präsentierten die zwei fröhlich munteren Schulensembles gemeinsam mit „June & Leo“ den Ausschnitt „Kann es wirklich Liebe sein“ („Can You Feel the Love Tonight“) aus dem äußerst erfolgreichen Film-Musical „Der König der Löwen“ („The Lion King“).

In seinem rund einstündigen Programm servierte das Duo „June & Leo“ einen Auszug seines am Vorabend dargebotenen Repertoires mit einer bunten Mischung aus internationalen Popsongs, Welthits, Liedern und unvergesslichen Evergreens aus den vergangenen Jahrzehnten bis hin zu Bestsellern der Neuzeit. Dazu zählten unter anderem Titel von Leonhard Cohen („Halleluja“), Corinna May („Hör den Kindern einfach zu“), John Lennon („Imagine“), Lulu (My Boy Lollipop), Adele („Million Years Ago“), Elvis Presley („Cant Help Falling In Love“) und Helene Sjöholm („Gabriellas Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“). Bei dem Beatles-Klassiker „Yesterday“ und Ben E. Kings „Stand by Me“ wurde das Duo zudem von Margarete Eiler am Saxofon begleitet.

Zum Abschluss ließen abermals „Freeway“ und „Die Musikmacher“ gemeinsam mit „June & Leo“ das „Fliegerlied“ „So ein schöner Tag“, das dann zur Zugabe avancierte, und den Titelsong „Wer hat an der Uhr gedreht“ aus der TV-Serie „Der rosarote Panther“ erklingen.

Der Erlös der Bewirtung kommt gleichsam wie die Spenden für das Konzert dem Schul-Förderverein „Rückenwind“ zugute. Ziele dieses 2008 gegründeten Vereins „Rückenwind – Freunde und Förderer der Schule im Taubertal“ sind eine finanzielle, materielle und ideelle Unterstützung unterrichtlicher und außerunterrichtlicher Aktivitäten, um somit zur weiteren Optimierung des Bildungsangebots beizutragen. Zu den wichtigsten Aufgaben zählen unter anderem die Anschaffung von außergewöhnlichen Materialien für Unterricht und Freizeitgestaltung, die Förderung und Mitgestaltung von Schulveranstaltungen und anderen Aktivitäten, eine finanzielle Grundsicherung für das Projekt „Heilpädagogisches Reiten“ sowie die Bereitstellung von Zuschüssen für ein Wohntraining und für berufsvorbereitende Praktika-Maßnahmen.

Weitere Infos über „Rückenwind – Verein der Freunde und Förderer der Schule im Taubertal“ sind unter Telefon 0 93 43 / 44 67, E-Mail: RueckenwindeV@aol.com, www.schule-im-taubertal.de erhältlich.

Weitere Spenden sind im Übrigen unterder Bankverbindung IBAN DE80673525650001074582, BIC SOLADES1TBB bei der Sparkasse Tauberfranken möglich.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.03.2018