„Sperrmüllabfuhr“ auf spezielle Weise

Lauda.Mehrere Male muss ein Unbekannter am Freitag mit einem Schubkarren oder einem Einkaufswagen zur Tauberstraße in Lauda, direkt neben den Bahndurchlass für Fußgänger, gegangen sein, um Müll abzuladen. Er brachte zwischen 17 und 18 Uhr Möbelteile, einen Metallgrill, einen Lampenschirm und einen Sonnenschirm an die Stelle, um alles zu entsorgen. Zeugen sahen einen 30 bis 35 Jahre alten Mann, der aus Richtung der Rathausstraße mit einer beladenen Schubkarre kam. Andere sahen einen Mann, der mit einem Rewe-Einkaufswagen Müll ankarrte. Hinweise auf den Täter gehen an das Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, oder den Polizeiposten Lauda-Königshofen, Telefon 09343/62130.