Königshofen.Infolge des Starkregens am 11. Juni war die B 290 auf der Höhe des Umspannwerkes zwischen Königshofen und Marbach wegen Böschungsrutschen halbseitig gesperrt. Die Behebung der Schäden wurde am Montag begonnen und nach nur drei Tagen Bauzeit abgeschlossen. Die Böschung wurde durch den Einbau von Felsblocksteinen gesichert. Die halbseitige Sperrung wurde daher am 5. Juli wieder aufgehoben. An der beschädigten Böschung wurden Felsblocksteinen eingebaut. Bild: Landratsamt