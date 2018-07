Spezielles Flair in stimmungsvollem Ambiente

Anzeige

Dazu zählten unter anderem feinste Kabinett-Prädikatsweine und edelste Tropfen der Premium-Linie „Kilian“ oder sommerlich frische Cuvées wie zum Beispiel den „Zitronenfalter“ mit seinen dezenten Aromen von Zitrusfrüchten. Korrespondierend dazu wurden mediterrane oder regionale Spezialitäten verschiedenster Art angeboten.

Als besonderen Höhepunkt gab es im historischen Fasskeller bei Kerzenschein zudem eine Verkostung von drei exklusiven Weinen aus dem Barriquefassausbau, davon ein Weißwein (Chardonnay) sowie zwei Rotweine (Spätburgunder und Schwarzriesling). Begleitend dazu erfuhren die Teilnehmer jede Menge Informationen über diese spezifische Art der Weinveredlung und Reifung.

Für mitreißende musikalische Stimmung und Unterhaltung sorgten die dreiköpfige Band „Goodies ungplugged“ aus dem Rhein-Neckar-Kreis, die zuvor bereits dreimal auf dem Weinfest in Lauda auf der Bühne der Becksteiner Winzer zu Gast war, mit handgemachter Livemusik ebenfalls vom Feinsten sowie mit populären Pop- und Rockklassikern aus den vergangenen Jahrzehnten.

Selbst das ausgerechnet an diesem Abend immer wieder regnerische Wetter mit Schauern hielt weder viele Wein- und Genussfreunde von einem Besuch des Sommernachtsfestes der Becksteiner Winzer ab, noch trübte es im Wesentlichen deren Stimmung, so dass sowohl erneut eine große Anzahl an Gästen verzeichnet wurde als auch bei ihnen bis in den Spätabend fröhliche Laune herrschte.

Am Sonntag, 9. September, veranstaltet die Becksteiner Winzer von 13 bis 16 Uhr einen „Tag der offenen Tür“ unter anderem mit geführten Rundgängen durch die „WeinWelt“. Dabei können die Besucher zum Beispiel die Vinothek und den historischen St.-Kilian-Keller mit Wein-Archiv und Barrique-Fass-Lager entdecken sowie viel Wissenswertes über die Weinbereitung und die Geschichte des Bocksbeutels erfahren. Als besonderes Highlight bietet das Glasmuseum Wertheim Weinverkostungen aus historischen Gläsern an. Die Teilnahme ist kostenfrei.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 31.07.2018