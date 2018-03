Spielen und Spaß haben

Anzeige

Lauda-Königshofen.Backen, Spielen, Spaß haben: Die verlässliche Ferienbetreuung des Bürgertreffs Mehrgenerationenhaus wird von vielen berufstätigen Eltern mit schulpflichtigen Kindern geschätzt. Aufgrund der positiven Resonanz wird das Angebot auch in diesem Jahr durchgeführt, die Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Viele berufstätige Eltern und Alleinerziehende stehen oft vor einem Problem, wenn Schulen während der Ferienzeiten schließen. Manche Eltern teilen sich ihren Urlaub, um die betreuungsfreie Zeit zu überbrücken. Mit der verlässlichen Ferienbetreuung können Eltern unterstützt werden, Beruf und Familie gut miteinander zu vereinbaren.

Das Mehrgenerationenhaus als städtische Einrichtung bietet auch in diesem Jahr berufstätigen Eltern die Möglichkeit, ihr Kind (sechs bis elf Jahre) bei der verlässlichen Ferienbetreuung anzumelden. Diese Ferienbetreuung ist nur wöchentlich buchbar. Die Betreuungszeit beginnt am frühen Morgen und endet mit Dienstschluss der Eltern bzw. nach gemeinsamer Absprache. Der Wochenbeitrag beinhaltet Betreuung, Aktionsprogramm, Essen und Trinken. Folgende Termine können in diesem Jahr gebucht werden: Pfingstferien: 22.. bis 30. Mai, Sommerferien: 13. bis 31. August. Um möglichst schnell in die konkrete Planung gehen zu können, sollten Eltern die Anmeldung bis spätestens 15. April im Mehrgenerationenhaus (Josef-Schmitt-Straße 26 a, Lauda) abgeben.