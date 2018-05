Sportjugend und ETSV bei Marathon

Anzeige

Die herausragenden Ergebnisse erzielte dabei Angelika Hofmann, welche mit 3:43 Stunden. den achten Platz in ihrer Altersklasse (W60) bei den Deutschen Meisterschaften belegte. Dominic Faul, der zweite Vorsitzende der größten Jugendorganisation im Main-Tauber-Kreis, verbuchte mit 3:05 Stunden. die schnellst gelaufene Zeit der Gruppe aus dem Main-Tauber-Kreis.

Auch Marathon-Neuling Oliver Smid lieferte eine tolle Leistung ab und kam gemeinsam mit Matthias Götzelmann in 4:26 Stunden ins Ziel. Dabei feierte Matthias Götzelmann ein Jubiläum: Ununterbrochen seit 30 Jahren absolvierte er mindestens einen Marathon pro Jahr.

Der Düsseldorf-Marathon war laut Veranstalter auch stimmungsmäßig der absolute Höhepunkt. Unzählige Menschenmassen und deren unfassbare Begeisterung für die Sportler werden ein eindrucksvolles Erlebnis für die Teilnehmer bleiben.

Ein riesiges Dankeschön gebührte dabei der mitgereisten Fangruppe, die die Läufer an verschiedenen Stellen der Laufstrecke fantastisch anfeuerten, so dass sie auf der 42,195 Kilometer langen Strecke auf einer Welle der Begeisterung durch Düsseldorf getragen wurden.

Ein weiteres Highlight war bereits der Nachmittag in der Düsseldorfer Innenstadt. An diesem Tag wurde der Aufstieg der Fortuna in die Fußball-Bundesliga besiegelt: Also beste Voraussetzung für alle Läufer , die Begeisterung der gesamten Stadt in den Marathon mit zu übernehmen. Neben den sportlichen Aktivitäten hatte die Fahrt auch den Charakter einer Bildungsfahrt. Dabei wurde die Stadt kulturell erkundet, zum Teil auf eigene Faust aber auch im Rahmen einer Stadtführung.

Die Ergebnisse: Dominic Faul 03:05 Std.; Jörg Zinnecker 03:34 Std.; Volker Baron 03:35 Std.; Angelika Hofmann 03:43 Std.; Günter Erhardt 03:50 Std.; Michael Geidl 03:51 Std.; Heiko Gerner 04:05 Std.; Regina Michelbach 04:08 Std.; Georg Köhler 04:11 Std.; Oliver Smid 04:26 Std.; Matthias Götzelmann 04:26 Std. und Dr. Armin Hofmann 04:30 Std. sj

