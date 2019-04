Sportpark rundum gelungene Sache

Unterbalbach.Die örtlichen Kandidaten der Freien Bürgerliste Lauda-Königshofen (FBL) aus Unterbalbach zur Kommunalwahl 2019 riefen zu einem Rundgang auf dem neuen Trimm-Parcours in Unterbalbach auf.

„Im Herzen des Taubertals liegt der schönste Sportpark, der von der einheimischen Bevölkerung geschaffen wurde.“ Mit diesen Worten begrüßte Kreisrat Alois Imhof von der FBL mit dem Ortschaftsrat Michael Graf die Gäste.

Richtig zur 800-Jahr-Feier von Unterbalbach wurden vom Förderverein der DJK die neuen Geräte angeschafft. Neben dem Boule-Platz, der von der DJK-Behinderten-Sportgruppe gepflegt wird, und dem Beach-Volleyball-Platz, den die Jung-Kolping-Gruppe erstellte, liegt der See der Fischerfreunde. Gegenüber dem Festplatz zur 800-Jahr-Feier sind Trainingsplätze der Fußballer und Trainingsplätze der Tenniscracks. Der neu gestalteter Pumptrack für die Mountainbike-Fahrer des RV 04 schließt die Verbindung zur Turn- und Sporthalle. Um zwischen den sportlichen Aktivitäten einen Ruhepol zur Regeneration zu nutzen, hat der Ortschaftsrat zusätzlich eine Kneipp-Anlage in der Balbach in der Planung.

Die Teilnehmer des Rundgangs waren sich einig: Ein rundum gelungener Sportpark, der Alt und Jung, Behinderte und Nichtbehinderte zusammen bringt. Ein idealer Ort der Begegnung, des Umtriebes, aber auch mit Ruhezonen, der die Bewohner von Unterbalbach näher zusammen bringen wird.

Am Ende wurden noch Themen, die Unterbalbach am Herzen liegen, mit Michael Geier, Reinhard Vollmer, Angelika Tolle-Rennebarth, Andreas Schäffner, Gerd Holler, Toni Renner, Tim Tolle und Hubert Segeritz, die alle bei der Kommunalwahl im Mai für die FBL kandidieren, besprochen. Die Teilnehmer erhielten einen Eindruck von der lebens- und liebenswerten Gemeinde „Ballenbach“, die auch neuen Mitbürgern gerne die vor Kurzem erschlossenen Bauplätze anbietet. fbl

