Sportplatz erhält neue Bewässerung

Ressourcenschonende Investition

Nun also ist eine Sanierung der Beregnungsanlage fällig, um den Spielbetrieb der Jugend-, Damen- und Herrenmannschaft erfolgreich aufrechtzuerhalten. Die Steuerrohre waren durch Verschleiß teilweise undicht geworden, was zu gelegentlichen Defekten und einem Wasserverlust führte. Da also deshalb eine Nachbesserung dringend erforderlich war, gab der Gemeinderat grünes Licht für einen Investitionszuschuss in Höhe von 6000 Euro. Die Gesamtkosten für die Maßnahme betragen rund 20 000 Euro, wovon etwa ein Drittel vom Badischen Sportbund übernommen wird.

Die neue hochmoderne Anlage geht äußerst sparsam mit der kostbaren Ressource Wasser um. Ihre feinen, im Boden versenkten und kaum sichtbaren Düsen ermöglichen eine gleichmäßige Verteilung in der niederschlagsarmen Zeit. So steht dem Fußballvergnügen auch weiterhin nichts mehr im Weg. Die Umsetzung hat bereits in dieser Kalenderwoche begonnen.

Die Beregnungsanlage ermöglicht dann schon in diesem Jahr perfekt gestreute Regengüsse. Ebenfalls in Kürze soll das Areal rund um das Feuerwehrhaus durch die Netze BW GmbH mit einer hellen LED-Straßenlaterne aufgewertet werden, damit für einen sicheren Zugang des Geländes gesorgt ist.

Bei der Besichtigung vor Ort hatte Bürgermeister Thomas Maertens auch ein offenes Ohr für die weiteren Anliegen des FV Oberlauda. Neben einer Sanierung der Turn- und Festhalle zählten auch die Anschaffung eines zusätzlichen Spielgeräts auf dem benachbarten Spielplatz und eine Optimierung des geschotterten Parkplatzes zu den Wünschen der Dorf- und Vereinsgemeinschaft, so der Vorsitzende Christoph Don und die Stadträte Werner Kilb und Jochen Groß. Darüber hinaus sei die Anschaffung eines Defibrillators sinnvoll, damit im Bedarfsfall schnellstmöglich gehandelt werden kann.

Die Anregungen würden nun eingehend von der Stadtverwaltung geprüft, sicherte das Stadtoberhaupt nach Abschluss des Termins zu. stv

