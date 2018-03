Stadt gewinnt den Rechtsstreit

Anzeige

Lauda-königshofen.Der Rechtsstreit zwischen der Stadt Lauda-Königshofen und der Firma Förster (FF Taubertaler Fleisch & Wurst) um ein Vorkaufsrecht für das ehemalige Südfleisch-Areal in der Tauberstraße in Lauda ist in zweiter Instanz vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg entschieden. Demnach kann die Stadt nun von der Südfleisch Holding das komplette Gelände erwerben, um es städtebaulich zu überplanen. Dies bestätigte Bürgermeister Thomas Maertens gestern in einem Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

Die Stadt hatte bereits 2012 das Areal nach dem Rückzug von Südfleisch vom Standort Lauda erwerben und ihr Vorkaufsrecht ziehen wollen, jedoch hatte die Firma Förster das Areal von Südfleisch zu einem höheren Preis gekauft und betreibt dort seitdem einen Wurst- und Fleischverkauf. Gegen den Kauf hatte die Stadt geklagt. Bereits in erster Instanz erhielt die Stadt Recht, die Firma Förster legte dagegen jedoch Revision ein. In der zweiten Instanz wurde das Urteil nun aber bestätigt.

Eine Revision gegen das Urteil ist nicht zugelassen, jedoch kann Förster bis 9. März dagegen Widerspruch einlegen. Über die Begründung des Gerichts und wie es weitergehen soll, berichten wir noch. thos