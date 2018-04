Stadt macht sich für den Frühling bereit

Anzeige

Die Sonne lacht, die Natur erwacht. Überall im Stadtgebiet sind die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs derzeit mit dem Frühjahrsputz beschäftigt. Lauda-Königshofen putzt sich buchstäblich raus.

Lauda-Königshofen. Ein Blick in den Wetterbericht der Zeitung genügt, um festzustellen: Der Winter kann wohl endgültig abgehakt werden. Nächste Woche werden durchgehend Temperaturen von mehr als 20 Grad Celsius erwartet. Da ist ein erneuter Wintereinbruch kaum noch vorstellbar. Auch der Bauhof der Stadt Lauda-Königshofen hat sich schon auf den Frühling eingestellt und tut alles, damit die bunte Saison gebührend im Stadtgebiet begrüßt wird.

Insbesondere die Gärtner sind derzeit tatkräftig mit ihren Handwerksgeräten im Einsatz, so wie etwa Gebhard Stang vor der Kirche St. Mauritius und dem Gooden in Königshofen. Alles wächst und blüht – die Lust auf den Frühling scheint sich angesichts der Blütenpracht wie von selbst einzustellen. Doch bis es so weit ist, sind viele kleine Arbeitsschritte notwendig.