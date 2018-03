Stadt sucht 14 Bewerber

Anzeige

Lauda-Königshofen.Im ersten Halbjahr 2018 werden bundesweit die Schöffen und Jugendschöffen für die Amtszeit von 2019 bis 2023 gewählt. Gesucht werden in Lauda-Königshofen insgesamt 14 Frauen und Männer, die am Amtsgericht Tauberbischofsheim und Landgericht Mosbach als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen.

Der Gemeinderat der Stadt Lauda-Königshofen schlägt doppelt so viele Kandidaten, als an „Erwachsenenschöffen“ benötigt werden, dem Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht Tauberbischofsheim vor, der in der zweiten Jahreshälfte 2018 aus diesen Vorschlägen die Haupt- und Hilfsschöffen wählen wird. Die Zuständigkeit für die Jugendschöffen liegt beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis.

Gesucht werden Bewerber, die in der Gemeinde wohnen und am 1. Januar 2019 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein werden. Wählbar sind deutsche Staatsangehörige, die die deutsche Sprache ausreichend beherrschen.