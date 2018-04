Stadt sucht Brauer für neues Messebier

Anzeige

Gesucht wird eine würzige Komposition mit eigenem Charakter, die sich geschmacklich von den gängigen Sorten abhebt. Selbstbewusst und heimatverbunden soll das Bier schmecken, gleichzeitig angenehm süffig und aromatisch – abgerundet mit dem gewissen Etwas, damit sich die volle Lebensfreude im Glas genüsslich entfalten kann.

Bürgermeister Thomas Maertens: „Mit dieser besonderen Aktion unterstreicht die Königshöfer Messe ihren exzellenten Ruf, wenn es um Genuss und Qualität geht. Bierbrauen hat ganz viel mit Leidenschaft und Herzblut zu tun – das sind Eigenschaften, die auch auf die Königshöfer Messe zutreffen.“

Das Einbrauen des Festbieres in der Distelhäuser Brauwerkstatt beginnt am Samstag, 16. Juni, um 10 Uhr (Veranstaltungsende gegen 18 Uhr). Unter fachkundiger Anleitung eines Braumeisters experimentieren die ausgewählten Gewinner mit ursprünglichem Getreide und neuen Hopfensorten zum idealen Festbier. Es wird ausgiebig probiert und verkostet, denn der gewünschte Geschmack bleibt nicht dem Zufall überlassen.

Zur Verfügung stehen fünfmal zwei Plätze (Teilnahme ab 18 Jahren). Um zwei der begehrten Plätze zu erhalten, sucht die Stadt nach einer witzigen Begründung, warum man unbedingt das Festbier der Königshöfer Messe 2018 mitgestalten möchte. Je kreativer die Bewerbung ist, desto besser.

Die Bewerbung ist bis spätestens 25. Mai per E-Mail (gewinnspiel@lauda-koenigshofen.de) oder Facebook-Messenger („Lauda-Königshofen erleben“) an die Stadt Lauda-Königshofen zu richten. Auch die klassische Teilnahme per Post an die Stadtverwaltung Lauda-Königshofen, Stichwort Festbier, Marktplatz 1, 97922 Lauda-Königshofen, ist möglich. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.04.2018